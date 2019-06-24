24.06.2019 14:48
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne 'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan 'a gitmek isterken yakalandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat katkılarıyla Doyran köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede 2 kişi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen, görevlerinden daha önce ihraç edilen komiser U.D. ile U.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Edirne , Yunanistan , Güncel

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