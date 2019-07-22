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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

22.07.2019 17:48 FETÖ şüphelileri Yunanistan
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala içesi Paşaköy köyünde Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari katkılarıyla 2. Derece Askeri Yasak Bölge'de 3 kişiyi tespit etti.
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen, H.S.U, B.B. ve O.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerden H.S.U. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltı süresi uzatılan B.B'nin işlemleri devam ederken, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Yunanistan, Edirne, Güncel

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