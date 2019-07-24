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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

24.07.2019 17:13 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hudut Birliği askerleri, Doyran köyünde yaptıkları kontrollerde, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de 3 kişi olduğunu tespit etti.
Ekipler, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.O, E.A. ve G.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerden E.A, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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