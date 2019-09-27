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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 zanlı yakalandı.

27.09.2019 17:36FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçma girişiminde yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, yasa dışı yoldan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişilik grubu askeri yasak bölgede yakaladı.
Yapılan araştırma sonucu zanlıların FETÖ ile bağlantıları tespit edildi.
Yakalama kararları bulunan şüphelilerden gözaltı işlemi tamamlanan T.E. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Diğer zanlılar C.B, F.S. ve Ş.E'nin gözaltı işlemleri sürdürülüyor.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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