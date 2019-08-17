Haberler» Güncel» Haber

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada gözaltına alındı.

17.08.2019 14:33 FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6'sı aranan 9 kişi, deniz yoluyla yurt dışına geçmeye çalıştıkları sırada gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik ve Bodrum Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 6'sı FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle aranan, 3'ü FETÖ/PYD üyesi olmaktan haklarında açılan davaların istinaf mahkemelerinde olduğu tespit edilen 9 kişinin, Gümbet Mahallesi'nden 8 metrelik fiber tekneyle çıkış yaptığı ihbarını almasıyla harekete geçti.
Aralarında öğretmen, mali müşavir, bilgisayar mühendisi, doçent ve sağlık personeli olan biri kadın 9 şüpheli, Yunanistan'a gitmek üzereyken Bodrum açıklarında yakalandı.
Yakalananlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunanistan, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:19   Hatay'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 6 yaralı
16:19   Güneş tutulmasında görme yetisini kaybetti, hayata sporla tutundu - Yeniden
16:18   Balkondan girdiği evdeki kadın çığlık atınca kaçtı, serada yakalandı
16:18   Kayıp çobandan 8 gündür haber alınamıyor
16:18   İSTANBUL-İLK HAC KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ
16:18   Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
16:18   İSTANBUL EMİNÖNÜ'NDE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI