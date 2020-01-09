Haberler » Güncel » FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı - Haber

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı

EDİRNE merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY şüphelilerini Yunanistan'a kaçıran organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:31FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı

EDİRNE merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY şüphelilerini 'a kaçıran organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte pasaport ve kimlik çıkardıkları FETÖ şüphelilerine VIP tarife uygulayıp, kişi başı 10 bin euro alarak gidecekleri ülkeye kadar götürdükleri belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerini Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçırdığı iddia edilen organizatörlerle ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipte, organizatörlerin, FETÖ/PDY şüphelilerini zaman zaman kaçak göçmenler arasına gizleyerek kaçırdığı tespit edildi. Organizatörlerin FETÖ şüphelilerini VIP tarife uygulayıp, sahte kimlik ve sahte pasaport sağlayıp, Meriç Nehri'ni şişme bot ile deniz yolunda ise sürat teknesi ile kaçırdıkları saptandı. Organizatörlerin, şüphelilerden garanti kaçırma karşılığında kişi başı 10 bin euro aldıkları belirlendi. Kaçak yollardan Yunanistan'a götürülen FETÖ şüphelilerin, burada özel araçlarla alınıp, gidecekleri başka ülkelere götürdükleri saptandı.Harekete geçen ekipler, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ile İstanbul ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, M.K., E.Y., A.E., E.Ö., B.N., F.Y. ve M.K., gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:38  FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden sanıklar hakim karşısında - Haber
16:38  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
16:38  Mısır Dışişleri Bakanı Şükri Cezayir'de Libya krizini görüşecek - Haber
16:37  Başkan Karakayalı'dan çocuklara kar sürprizi - Haber
16:32  Güner Özkul'dan yeni oyunculara sert eleştiri - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
9.01.2020 16:39:08