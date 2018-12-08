Fetö Şüphelilerinin Evlerinde Peruk ve Takma Bıyık Ele Geçirildi

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada peruk ve takma bıyık ile 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Ankara
, Eskişehir
, Konya
ve Van
Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Ö.Y., B.G., H.K. ile K.C.'nin Eskişehir'de kaldıkları 3 eve baskın düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda peruklar ve takma bıyık, örgütsel dokümanlar, 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesine götürüldü.
- Eskişehir
Eskişehir
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:08