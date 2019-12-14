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FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

14.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:04
'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin 'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şubesi ekiplerince, İstanbul ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan U.B, N.Ö, T.A, E.Ş.B, A.A. ve C.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Edirne Adliyesine getirildi. C.Ş. ve N.Ö. savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
A.A, T.A, U.B. ve E.Ş.B. ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
FETÖ şüphelileri ile düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri öne sürülen 6 zanlı 12 Aralık'ta gözaltına alınmıştı.
FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


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