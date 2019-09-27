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FETÖ şüphelisi 11 zanlı adliyede

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

27.09.2019 10:11FETÖ şüphelisi 11 zanlı adliyede
Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 'örgütün emniyet yapılanmasında üst düzey yönetici' oldukları tespit edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü A.Ü., emniyet amiri A.D., komiserler A.K., F.M.D., M.B., M.E., M.Ö., S.Ö., B.T., komiser yardımcıları A.Ş.D. ile E.G. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde TEM ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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