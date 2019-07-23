FETÖ şüphelisi 2 asker, Eskişehir'de yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Yüzbaşı S.G. ve Uzman Çavuş S.T., görev yaptıkları Eskişehir
'de düzenlenen operasyonla yakalandı.
İzmir ve Kütahya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında Eskişehir'de görev yapan Yüzbaşı S.G. ile Uzman Çavuş S.T. hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüpheliyi evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen 2 muvazzaf asker, soruşturmaların sürdüğü illere teslim edilecek.