Haberler » Güncel » Fetö şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

Fetö şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

08.10.2019 17:39Fetö şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski öğretmenler S.Ş. ve H.N.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.



Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:27 Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
01:23 Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
01:22 Milli ordu askerleri, olası harekat için türkiye'ye doğru yola çıktı
01:20 Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de
01:18 - Erdoğan, Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı çekildi
01:10 TBMM kararları Resmi Gazete'de
01:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Ljajic'i kabul etti