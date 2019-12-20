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FETÖ şüphelisi 22 kişiden 4'ü tutuklandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:41 FETÖ şüphelisi 22 kişiden 4'ü tutuklandı
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasının çözülmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri okullara ve polis kolejine hazırlık grupları içerisinde bulundukları iddia edilen 1'i muvazzaf binbaşı, 2'si muvazzaf üsteğmen olmak üzere 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 23 şahıstan 22'sini Eskişehir, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Konya ve Sakarya'da saklandıkları evlerde yakaladı. Şüpheli şahıslar, sağlık kontrolüne getirildikleri Yunus Emre Devlet Hastanesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelilerden 15'inin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldukları öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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