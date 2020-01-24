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FETÖ şüphelisi 39 kişiye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve emekli olan 39 eski emniyet personeli gözaltına alındı.

24.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:05FETÖ şüphelisi 39 kişiye gözaltı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve emekli olan 39 eski emniyet personeli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve emekli olan 50 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli olarak Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat, Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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