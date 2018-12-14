14 Aralık 2018, 11:06
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Fetö Şüphelisi 4 Polis Adliyede

Fetö Şüphelisi 4 Polis Adliyede

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, önceki gün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve meslekten ihraç edilen 4 polis memuru Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 11:06



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