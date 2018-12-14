Fetö Şüphelisi 4 Polis Adliyede

Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, önceki gün Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve meslekten ihraç edilen 4 polis memuru Eskişehir Adalet Sarayına getirildi.
Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 11:06