Fetö Şüphelisi 4 Zanlı Tutuklandı

Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından 'ByLock' kullandıkları ve terör örgütüne üye oldukları öne sürülerek gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 2'si kadın 5 şüpheli hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılmış, polis ekipleri şüphelileri kent merkezinde dün gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir