27 Kasım 2018, 11:50
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Fetö Şüphelisi 5 Astsubay Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi 5 Astsubay Eskişehir

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir'de yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan muvazzaf 5 astsubay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 5 astsubayın, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir Ankara,Eskişehir
27 Kasım 2018 Salı 11:50