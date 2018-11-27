Fetö Şüphelisi 5 Astsubay Eskişehir'de Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 5 astsubay Eskişehir
'de yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılan muvazzaf 5 astsubay, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan 5 astsubayın, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - Eskişehir
Ankara,Eskişehir