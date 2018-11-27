Fetö Şüphelisi 5 Şahıs Gözaltına Alındı

27 Kasım 2018 Salı 12:33



27 Kasım 2018 Salı 12:33

Eskişehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma çerçevesinde muvazzaf 5 astsubay hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verildi. Şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince kent merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalandı.Öte yandan gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR