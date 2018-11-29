- FETÖ şüphelisi 6 asker adliyede

- FETÖ şüphelisi 6 asker adliyedeAralarında meslekten ihraç edilen 4 asker de bulunuyor
ESKİŞEHİR - Eskişehir
merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 6 asker adliyeye sevk edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik devam eden soruşturma kapsamında, Kurmay Yarbay M.E. ile astsubaylar M.C., R.Y., C.H., H.E. ile Ş.G. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı. Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından 26 Kasım'da Eskişehir, Ankara
, İzmir
, Kocaeli
ve Samsun
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca FETÖ/PDY şüphelilerden 4'ünün ise meslekten ihraç edildi belirlenmişti.Bugün sabah saatlerinde gözaltında bulunan 6 şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:57