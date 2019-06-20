20.06.2019 14:17
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FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün soruşturmaları kapsamında firari olarak aranmakta olan şahısların saklandıkları hücre evlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışmalar kapsamında hakkında arama kararı bulunan İ.Ö. isimli şüpheli saklandığı evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Bylock kaydı olan şüphelinin,Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve 'Mahrem Hava Kuvvetleri Yapılanması'nda 'Müdür Yardımcısı' olarak ifadelerde adının geçtiği öğrenildi. Şüphelinin kullandığı nüfus cüzdanının ve ehliyetinin kardeşi S.Ö. adına olduğu tespit edilirken, aramalar neticesinde ele geçirilen iki adet cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Karabük,Güncel

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