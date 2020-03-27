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FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı

Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) FETÖ'yle iltisakı olduğu iddiasıyla ihraç edilen eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar, yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.

27.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:20
FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
Gaziantep Üniversitesinden (GAÜN) FETÖ'yle iltisakı olduğu iddiasıyla ihraç edilen eski öğretim üyesi Mustafa U. hakkında verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair karar, yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Nisan 2017'de FETÖ üyeliği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Mustafa U. için verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın, "yeni delil durumunun ortaya çıkması ve şüpheli hakkında eksik incelemeyle karar verilmiş olduğu" gerekçesiyle kaldırılmasını talep etti.
Talebi değerlendiren nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan incelemenin ardından, "hatalı değerlendirmelerin" yapıldığı belirlenen kararın kaldırılması kararlaştırılıp, dosya yeniden incelenmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Kararda, bir FETÖ şüphelisi tarafından zanlı hakkında verilen "örgüt yapısı içinde doktorlar yapılanmasında yer aldığı, yapılan örgütsel toplantılara aracılık ettiği" şeklindeki iddialarının dosyada yer almadığı aktarılırken, diğer eksik hususların da giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Güncel

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