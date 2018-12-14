Fetö Şüphelisi Araç Bagajda Yakalandı

Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli, babasına ait hafif ticari aracın bagajında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekipleri tarafından Ankara
1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verilen şüpheli S.K.'nın, Ertuğrulgazi Mahallesi
'ndeki babasının evinde kaldığını tespit edildi. Erkek kardeşinin ismini kullanan ve polise yakalanmamak için evden dışarı çıkmayan şüphelinin zaman zaman babasına ait hafif ticari aracın bagajına saklandığını belirlendi. Şüpheli S.K., polis ekiplerince söz konusu aracın bagajında yakalandı.
Öte yandan yakalanan şahsın adresinde yapılan aramada ise, örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Ankara,Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 12:48