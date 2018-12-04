Fetö Şüphelisi Askerlere Digitürk ve Ankesör Soruşturmasında 16 Tutuklama

04 Aralık 2018 Salı 10:52



04 Aralık 2018 Salı 10:52

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün talimatının ardından Digitürk üyeliklerini iptal eden aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında 14 muvazzafın da bulunduğu 33 asker geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı.Gözaltı kararı verilen şüphelilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün basın yapılanmasında bulunan 7 televizyon kanalının Digiturk platformundan çıkarılması nedeniyle FETÖ'nün liderinin talimatıyla dilekçe vererek Digiturk üyeliklerini iptal ettikleri belirlenmişti.Savcılık sorgularının ardından 16 şüpheli "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken diğer şüphelilerin ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul ederek, 16 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmalarına, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - İSTANBUL