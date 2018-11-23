23 Kasım 2018, 12:39
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Fetö Şüphelisi Astsubay Eskişehir'de Yakalandı

Fetö Şüphelisi Astsubay Eskişehir

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Özkan E., Eskişehir'de yakalandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Özkan E., Eskişehir'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir- Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki polis uygulama noktasında durdurup kimlik kontrolü yaptıkları otomobilde bulunan astsubay Özkan E.'nin arandığını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve aranan Özkan E. gözaltına alınarak Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne götürüldü. Özkan E.'nin işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

- - Eskişehir Ankara,Eskişehir
23 Kasım 2018 Cuma 12:39