Fetö Şüphelisi Astsubay Eskişehir'de Yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan ve hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Özkan E., Eskişehir
'de yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir- Ankara
karayolu Organize Sanayi Bölgesi
girişindeki polis uygulama noktasında durdurup kimlik kontrolü yaptıkları otomobilde bulunan astsubay Özkan E.'nin arandığını belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında terör örgütü üyesi olmakla suçlanan ve aranan Özkan E. gözaltına alınarak Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'ne götürüldü. Özkan E.'nin işlemlerinin tamamlanmasından sonra İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
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Ankara,Eskişehir