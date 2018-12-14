Fetö Şüphelisi Babasına Ait Aracın Bagajında Yakalandı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan S.K., Eskişehir'de babasına ait hafif ticari aracın bagajında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak'la suçlanan S.K.'yi, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde babasına ait hafif ticari aracın bagajında saklanırken yakalayıp gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen S.K.'nin, işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi. - Eskişehir
Cumhuriyet Başsavcılığı,Ankara,Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 12:28