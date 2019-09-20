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Fetö şüphelisi beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı

FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.

20.09.2019 12:12Fetö şüphelisi beşiktaş'ta semt pazarında yakalandı

FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.


- İstanbul

Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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