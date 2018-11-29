Fetö Şüphelisi Doktor Gözaltına Alındı

Eskişehir
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce
Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen doktor Ercan Ç. hakkında 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı verildi. Şüpheli, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
(TEM) ekiplerince kent merkezinde gerçekleşen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın sürdüğü Düzce'ye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Düzce,Eskişehir
29 Kasım 2018 Perşembe 12:32