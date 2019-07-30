Haberler» 3. Sayfa» Haber

FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı Eskişehir'de yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı Eskişehir'de yakalandı.

30.07.2019 12:21 FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı Eskişehir'de yakalandı
FETÖ soruşturması kapsamında aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı Eskişehir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Ali M.'nin Eskişehir'de olduğu belirlendi. Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken 2016 yılında meslekten ihraç edilen, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen şüpheli Ali M., kent merkezinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası verildiği de belirlendi.

Öte yandan zanlının emniyetteki işlemleri akabinde Düzce'ye gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:49   Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
15:40   Motosiklette 'çuvallı' yolculuk
15:37   Günlerdir haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu
15:37   100 bin liralık peynir hırsızları 100 güvenlik kamerası incelenerek yakalandı
15:36   Rasim Ozan Kütahyalı polis eşliğinde mahkemeye getirildi
15:33   26 yıllık öğretmen not bırakarak intihar etti
15:29   Gurbetçi ile yeğeni arasında "kavak" anlaşmazlığı