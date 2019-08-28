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FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.

28.08.2019 21:42 FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan eski polis memuru Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yüksekova Sulh Ceza Hakimliğince meslekten ihraç edilen eski İstanbul istihbarat Şube Müdür Yardımcısı Hayati B.'nin kardeşi eski polis memuru Muhammed Raşit B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri tarafından Çorlu'da yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Kaynak: AA

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