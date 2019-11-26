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FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK yazılımcısı Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi yakalandı.

26.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:51FETÖ şüphelisi eski TÜBİTAK yazılımcısı Eskişehir'de yakalandı
'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 2. Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 2013-2016 yıllarında TÜBİTAK'da yazılım üzerine görev yapan Kadir K.'nın Eskişehir'de saklandığını tespit etti. Şüpheli Kadir K. polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin yakınlarında yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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