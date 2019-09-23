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Fetö şüphelisi eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Ali Murat K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

23.09.2019 15:57Fetö şüphelisi eskişehir'de yakalandı
ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan Ali Murat K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 'yakalama kararı' bulunan Ali Murat K.'nın Eskişehir'de olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Ali Murat K.'yı saklandığı evde yakalayıp gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin daha sonra soruşturmanın sürdüğü Kilis'e gönderileceği belirtildi.



Ali Murat, Eskişehir, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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