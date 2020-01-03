Haberler » Güncel » FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı - Haber

FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken Arnavutluk'tan Türkiye'ye sınır dışı edilen şüpheli Harun Çelik, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

03.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:32 FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranırken 'tan 'ye sınır dışı edilen şüpheli Harun Çelik, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Harun Çelik'in işlemleri tamamlandı.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Arnavutluk, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:04   "8. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması" - Haber
20:04   Meksika'da otoparkta silahlı saldırı: 4 ölü - Haber
20:04   Fransa, İdlib saldırılarını "şiddetle" kınadı - Haber
20:03   Bodrum'da 10 gün önce kaybolan kişiyi arama çalışmalarına devam edildi - Haber
19:59   Manisa'da Belediye Meclis üyelerinden Çin zulmüne tişörtlü tepki - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
19:08   Erzincan'da otobüs devrildi! 25 yolcunun bulunduğu otobüste 12 yaralı var - Haber
18:26   Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Haber
18:01   İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı - Haber
18:00   Çocukları ilgilenmeyince hayata küstü, kendisini eve kapadı - Haber
3.01.2020 20:05:38