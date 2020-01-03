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FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı

MİT'in düzenlediği operasyonla Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.01.2020 19:45 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:45 FETÖ şüphelisi Harun Çelik tutuklandı
MİT'in düzenlediği operasyonla 'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), FETÖ'ye yönelik Arnavutluk'ta düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ şüphelisi Harun Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmiş ve çıkarıldığı savcılıkça 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Savcılığın sevk yazısında, bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı vurgulanan şüpheli Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İrem Demir/İHA)

Arnavutluk, Güncel

Kaynak: İHA

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