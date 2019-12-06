Haberler » 3. Sayfa » FETÖ şüphelisi ihraç üsteğmen hücre evinde yakalandı - Haberler

FETÖ şüphelisi ihraç üsteğmen hücre evinde yakalandı

Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli gözaltına alındı.

06.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:27FETÖ şüphelisi ihraç üsteğmen hücre evinde yakalandı
Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu öne sürülerek aranan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Hatay 3. Ağır Ceza Hakimliğince 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan 'Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı'nda' üsteğmen olarak görev yapmaktayken 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç olan Mustafa M.'nin Eskişehir'de saklandığını tespit etti.

Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Mustafa M., polis ekiplerince saklandığı hücre evinde yakalandı.

Öte yandan gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:53 Türkiye Çin'in Uygurlara baskısına neden sessiz kalıyor? - Haberler
10:52 Türkiye, Ceren Özdemir cinayetini konuşurken Bursa'dan gelen görüntü kan dondurdu - Haberler
10:49 ABD, İran'ın Yemen'e gönderdiği füzelerin fotoğraflarını yayınladı - Haberler
10:46 Başkan,Çetin gençlerin sorun ve taleplerini değerlendirdi - Haberler
10:46 Kadına karşı şiddete çiçekle dikkat çekildi - Haberler
10:38 Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak - Haberler
10:30 İstanbul'da otizmli çocuğa soyunma odasında işkence! Görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
10:19 Trump'ın arkasından yapılan el işareti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haberler
10:00 Öz geçmişine yanlış bilgiler yazan kadın, 25 ay hapis cezasına mahkûm edildi - Haberler
6.12.2019 10:55:27