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FETÖ şüphelisi iki kişinin hücre evinde yakalanması

Burdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Antalya'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

05.08.2019 17:50
FETÖ şüphelisi iki kişinin hücre evinde yakalanması
Burdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Antalya'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Örgütün asker ve polis yapılanmasından sorumlu oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan H.U. ve H.A. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkartıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, örgütün Antalya'daki "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde bulunduklarını tespit etmişti. Söz konusu eve 4 Ağustos'ta yapılan baskında, sahte kimlik kullanan H.U. ve H.A. gözaltına alınmış, ardından Burdur'a gönderilmişti.

Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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