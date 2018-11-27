Fetö Şüphelisi İmam Adliyede

27 Kasım 2018 Salı 11:44



27 Kasım 2018 Salı 11:44

FETÖ şüphelisi imam adliyedeKARABÜK - Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçe müftülüğünde aktif olarak imamlık yapan 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda örgütün Bostanbükü grubu imamı olan Hasan C. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelinin Ceht Din Görevlileri Derneğinde kurucu başkan olarak bulunduğu ve Safranbolu İlçe Müftülüğü'nde aktif olarak imamlık yaptığı belirtildi.Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.