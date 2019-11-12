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FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı

Eskişehir'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:29FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı
'de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan 1 şüpheli gözaltına alındı. Kent merkezinde TEM ekiplerince yakalanan FETÖ şüphelisi Büşra T.'nin KHK ile meslekten ihraç edilen 'Hakim adayı' olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçundan gözaltı kararı bulunan Büşra T.'nin Eskişehir'de olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından kent merkezindeki evinde yakalanan Büşra T. gözaltına alındı.

Öte yandan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen hakim adayı Büşra T.'nin emniyetteki işlemleri akabinde Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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