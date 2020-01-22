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FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı

FETÖ şüphelisi kadın 3.5 yıl sonra jandarma operasyonu ile yakalandı.

22.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:52FETÖ şüphelisi kadın jandarmadan kaçamadı
FETÖ şüphelisi kadın 3.5 yıl sonra jandarma operasyonu ile yakalandı.

Burdur İl Komutanlığına bağlı ekipler FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3.5 yıldır aranan ve Bank Asya hesap hareketi, ByLock kullanıcısı ve ev ablalığı yaptığı tespit edilen (eski öğretmen) N.Ç. isimli şüpheli şahsın 'nın Kepez ilçesinde bulunduğu bilgisini aldı. Elde edilen bilgiler ışığında Antalya'nın Kepez ilçesinde şahsın yakalanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde N.Ç saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltı işleminin ardından Antalya-Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BURDUR

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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