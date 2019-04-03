Fetö Şüphelisi Kadın, Saklandığı Evde 1 Yıl Sonra Yakalandı

Kaynak: DHA

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı verilen ve 1 yıldır aranan Zehra K., saklandığı evde gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Savcılığı'nca 'örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ve terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla hakkında yakalama kararı verilen Zehra K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, 1 yıldır aranan Zehra K.'nin Bafra'da bir evde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyon ile Zehra K. yakalanarak, gözaltına alındı. Eşi, KHK ile polislikten ihraç edilen Zehra K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.- Samsun