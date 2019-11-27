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FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Ş.N.G. adlı kadın, jandarmanın operasyonuyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

27.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:58FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Ş.N.G. adlı kadın, jandarmanın operasyonuyla yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şuhut ilçesi Balçıkhisar nüfusuna kayıtlı olan ve hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı bulunan Ş.N.G. adlı kadın, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde Şuhut ilçe merkezinde saklandığı evde yakalandı. 25 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Ş.N.G., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.



Şuhut, Güncel

Kaynak: DHA

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