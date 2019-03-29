Fetö Şüphelisi Kadın Yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 1 kadın şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Konya'da FETÖ dosyası kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde Sabina M. hakkında gözaltı kararı çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA