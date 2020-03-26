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FETÖ şüphelisi karı kocanın saklandıkları eve operasyon

Antalya'da KHK ile kapatılan yurt müdürü bylock kullanıcısı ve Bank Asya'da aktif hesabı bulunan şüpheli, eşiyle birlikte saklandığı Burdur'da yakalandı.

26.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:02
FETÖ şüphelisi karı kocanın saklandıkları eve operasyon
Antalya 'da KHK ile kapatılan yurt müdürü bylock kullanıcısı ve Bank Asya'da aktif hesabı bulunan şüpheli, eşiyle birlikte saklandığı Burdur 'da yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Silahlı Terör Örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) suçundan yaklaşık 2 yıldır aranmakta olan M.Ç ve N.Ç isimli evli çiftin Burdur ili Bucak ilçesi merkezinde bulundukları tespit edildi. Şahısların adreslerinin tespitine müteakip saklanmakta oldukları evde yakalanarak gözaltına alındılar. Şahısların yapılan sorgusunda M.Ç isimli şahsın Antalya'da KHK ile kapatılan özel bir yurtta yurt müdürü olarak görev yaptığı, bylock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesap hareketlerinin olduğu, eşi N.Ç.'nin de aynı yurtta çalıştığı tespit edildi.

Biri tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınarak Antalya İline sevk edilen şüphelilerden M.Ç isimli şahıs Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheli N.Ç isimli şahıs ise Antalya nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Burdur, 3. Sayfa

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