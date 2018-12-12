Fetö Şüphelisi Mühendis Eskişehir'de Yakalandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:10



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:10

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkına yakalama kararı bulunan inşaat mühendisi A.T., Eskişehir'de gözaltına alındı.Eskişehir-Bozüyük karayolu kent girişindeki polis uygulama noktasında durduran bir araçta bulunan A.T.'nin yapılan kimlik sorgulamasında, İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan arandığı ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirlendi. Gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen A.T.'nin işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi. - Eskişehir