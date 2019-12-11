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FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı

AKSARAY'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. (33) ile aynı yaştaki eşi Z.A. gözaltına alındı.

11.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:15FETÖ şüphelisi öğretmen çift gözaltına alındı

AKSARAY'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirlenen ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. (33) ile aynı yaştaki eşi Z.A. gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün  şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları belirenen ve bir süre önce öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen R.A. ile eşi Z.A. hakkında yakalama kararı verildi. Karar doğrultusunda çiftin izini süren polis, ikilinin 'da yaşadığını belirledi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün düzenlediği operasyonla çifti, evlerinde gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

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