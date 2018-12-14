Fetö Şüphelisi Polisler Adliyede

ESKİŞEHİR'de terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 4 polis, adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 eski polisi gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından, 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan bu sabah adliyeye sevk edildi.
- Eskişehir
Polis,Eskişehir
14 Aralık 2018 Cuma 11:18