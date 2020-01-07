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FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 FETÖ şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

07.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:23 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla 'a çıkış yapmak isteyen 1 FETÖ şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki Şehit Er İhsan Şengül Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 1 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen S.Ö.'nün yapılan GBT sorgulamasında FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu tespit edildi. S.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Hudut Karakolu, Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

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