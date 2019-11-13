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FETÖ şüphelisi 'Yarbay' hücre evinde yakalandı

FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan KHK ile meslekten ihraç edilmiş yarbay, Eskişehir'deki hücre evinde yakalandı.

13.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:53FETÖ şüphelisi 'Yarbay' hücre evinde yakalandı
FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan KHK ile meslekten ihraç edilmiş yarbay, 'deki hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince (TEM), 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 'yarbay' rütbesinde görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen Hakan T.'yi saklandığı hücre evinde yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde Muğla'ya gönderileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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