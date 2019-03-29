Fetö Şüphelisine Hapis İstemi

Adana
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün hücre evlerine ihtiyaç temin ettiği iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.
Tutuklu M.T. hakkında, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen iddianamede, M.T'nin örgütün Adana il yapılanmasında "mütevelli" olarak görev yaptığı ve bu görevi kapsamında örgütün hücre evlerinin ihtiyaçlarını karşıladığı belirtildi.
İddianamede, şüphelinin, haklarında işlem yapılmış ve Adana il yapılanmasında yer alan örgüt mensubu şahıslarla yurt dışı çıkış kayıtlarının bulunduğu da aktarıldı.
Adana, Güncel
Kaynak: AA