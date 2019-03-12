Fetö Terör Örgütüne 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne karşı yürütülen soruşturma kapsamında; ankesörlü telefonlardan periyodik aralıklarla arandıkları tespit edilen ve hakkında adli işlem bulunmayan, 6'sı kara kuvvetleri, 6'sı deniz kuvvetleri, 2'si hava kuvvetleri komutanlıklarında, 1 üsteğmen ve 1 astsubay ihraç olmak üzere toplam 14 askeri personelin (2 üsteğmen, 12 astsubay) yakalanmasına yönelik; 12.03.2019 günü saat: 07.30 itibariyle 9 ilde (Balıkesir, Kocaeli
, İstanbul
, İzmir
, Kayseri
, Ankara
, Düzce
, Çankırı
, Diyarbakır
) olmak üzere eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. - BALIKESİR
Balıkesir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA