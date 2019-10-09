FETÖ terör örgütünün yurt binası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçti

FETÖ terör örgütünün Beypazarı'nda kullandığı yurt binası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçti

Beypazarı İlçesinde 15 Temmuz, darbe girişiminin ardından İlçedeki faaliyetleri durdurulan FETÖ terör örgütünün okulları ve diğer binalarına devlet tarafından daha önce el konulmuştu.

İlçenin Kurtuluş Mahallesi Hamzalar bölgesinde bulunan ve öğrenci yurdu olarak kullanılan bina bundan böyle Polis Karakolu olacak.

Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, Emniyet müdürlüğüne verilen binanın kısa süre içinde, gereken iç düzenlemelerinin yerine getirilerek, Polis Karakolu olarak hizmet vereceğini söyledi.

Daha önce İlim Yayma Cemiyeti'ne verilen binada şimdiye kadar hiçbir faaliyetin yapılmadığı kaydedilirken, mahalle muhtarı İsa Tanrıkulu da, binanın Emniyet Müdürlüğü'ne verilmesiyle isabetli bir karar alındığını kaydetti.

Kaynak: AA