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FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık sanıklarına hapis cezası istemi

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında tutuklananlardan bazılarını para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

25.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:12
FETÖ üyelerini tahliye vaadiyle dolandırıcılık sanıklarına hapis cezası istemi
Bursa 'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonlarında tutuklananlardan bazılarını para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen biri tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu E.E.Ç'nin ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alındı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Dolandırıcılık amaçlı örgütün elebaşı olmakla suçlanan E.E.Ç, FETÖ davalarını her zaman takip ettiklerini belirtti.
Bu durumun çevresindeki kişiler tarafından bilindiğini belirten sanık, "Arkadaşlarım, dostlarım bazen bana iyi bir avukat aradıklarını söylediklerinde onlara kendi avukatımı önerirdim. Biz asla örgüt kurmadık, öyle bir amacımız olmadı. Sadece arkadaşlarımıza, eşe dosta yardımcı olmaya çalıştık. İddiaları kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.
Mütalaasını veren savcı ise E.E.Ç'ye 7 müştekiye karşı dolandırıcılık suçundan 21 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz sanıklar O.Ö.T. ve B.Ö'ye dolandırıcılık suçundan otuzar yıla, Y.A, M.İ. ve H.Ö'ye de aynı suçtan onar yıla kadar hapis cezaları verilmesini, tüm sanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyesi olmak" suçlarından beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, E.E.Ç'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Bursa ve çevre illerde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan bazı kişileri para karşılığında tahliye ettirme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla 21 Temmuz 2018'de gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklular daha önceki duruşmalarda tahliye edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine E.E.Ç. yeniden tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Bursa, Güncel

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